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Чурин Лука Каллистратович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Чурин Лука Каллистратович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
19-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Чурин Лука Каллистратович
Отец - Чурин Каллистрат Иосифович, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чурина Анна Тимофеевна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Иосифовна Нелюбина, крестьянская жена (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Павел Фёдорович Манухин, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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