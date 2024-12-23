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Зеленов Адриан Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Зеленов Адриан Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
18-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Зеленова Агафья Адриановна
Отец - Зеленов Адриан Иванович, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Зеленова Макрида Сергеевно (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Сергеевна Беляева, крестьянская жена (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Степан Иванович Клопцев, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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