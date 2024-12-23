Дивина? София Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивина? София Ананьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дивина? София Ананьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
15-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Дивин? Григорий
Мать - Дивина? София Ананьевна, крестьянская девица (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
Комментарий наборщика
Фамилию матери плохо видно - Дивина? Утерян лист с восприемниками.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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