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Рагозина Ксения Степановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Рагозина Ксения Степановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
13-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Рагозина Ксения Степановна
Отец - Рагозин Степан Яковлевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рагозина Домника Васильевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Утерян лист с восприемниками.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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