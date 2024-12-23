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Малошкевич Ксения Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Малошкевич Ксения Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Сырой буерак, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Малошкевич Афанасий Петрович
Отец - Малошкевич Петр Иванович, запасной унтер-офицер (д. Сырой буерак, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Малошкевич Ксения Петровна (д. Сырой буерак, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Утерян лист с восприемниками.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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