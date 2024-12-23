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? Максимовна ?

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
? Максимовна ?
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
08-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Чурина Татьяна Константиновна
Отец - Чурин Константин Матвеевич, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чурина Анна Григорьевна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - ? Максимовна ?, крестьянская жена (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ерофей ? Нелюбин, запасной рядовой (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: погружена бабкою во имя Святой Троицы
Примечание / Дополнительно
погружена бабкою во имя Святой Троицы
Комментарий наборщика
Не полностью видно имена восприемников на сгибе.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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