? Степановна Коконева
Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
- ФИО
- ? Степановна Коконева
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 07-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 14.01.1900
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тобольская
- Уезд прихода
- Тарский
- Место прихода
- Кейзес
- Статус персоны
- крестьянская дочь девица
- Нас. пункт приписки
- д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
- Дата крещения
- 16.01.1900
- Священнослужители
- священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
- Архивный код
- ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 2
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Чурин Афанасий Константинович
Отец - Чурин Константин Матвеевич, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чурина Анна Григорьевна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - ? Степановна Коконева, крестьянская дочь девица (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дмитрий Матвеевич Чурин, запасной рядовой (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: погружен бабкою во имя Святой Троицы
- Примечание / Дополнительно
- погружен бабкою во имя Святой Троицы
- Комментарий наборщика
- Не полностью видно имена восприемников на сгибе.
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- Источник
- Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска
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