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Евдокия Павловна Шипкевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Евдокия Павловна Шипкевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
06-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Гусаренков Иван Евдокимович
Отец - Гусаренков Евдоким Васильевич, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Гусаренкова Мария Да…овна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - ? Махайлович Пекарь, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Павловна Шипкевич, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилию отца плохо видно на сгибе, не видно полностью отчество матери и имя восприемника.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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