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? Анна Георгиевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
? Анна Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
05-р
Роль персоны
Мать
Дата события
31.12.1899
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.01.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - ? Мелания Никитична
Отец - ? Никита Никифорович, запасной рядовой (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - ? Анна Георгиевна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Дмитриевич Галков, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Никитична Ковалева, крестьянская дочь девица (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилию отца не видно на сгибе.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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