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Семен Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Семен Иванович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
410-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
24.09.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
умерший новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Старый Кыйлуд, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
24.09.1826
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 77об
Полная запись МК
Счёт браков: 118
Жених - Иванов Семен Лукич, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Татьяна Семеновна, дочь умершего новокрещена (д. Старый Кыйлуд, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Семен Иванович, умерший новокрещен (д. Старый Кыйлуд, Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Матвей Федотович, новокрещен (д. Шабердино, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Пушин Платон Иванович, подканцелярист (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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