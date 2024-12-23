Кожевников Дмитрий Петрович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Кожевников Дмитрий Петрович
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 408-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 19.09.1826
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Нас. пункт приписки
- г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата брака
- 19.09.1826
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Иерей Свечников Андрей , причетник Суворов Иоанн
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 77
- Полная запись МК
- Счёт браков: 116
Жених - Кожевников Дмитрий Петрович, мастеровой (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анкудинова Филицата Михайловна, дочь умершего отставного мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Анкудинов Михаил Иванович, умерший отставной мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Гребенщиков Иринарх Алексеевич, писарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Метлихин Афанасий Васильевич, мастеровой (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Зайцев Евдоким Захарович, мастеровой (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №4 - Жаравлев Петр Даниилович, мастеровой (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №5 - Шамшурин Антон Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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