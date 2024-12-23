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Кожевников Дмитрий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кожевников Дмитрий Петрович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
408-б
Роль персоны
Жених
Дата события
19.09.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
19.09.1826
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Иерей Свечников Андрей , причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 77
Полная запись МК
Счёт браков: 116
Жених - Кожевников Дмитрий Петрович, мастеровой (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анкудинова Филицата Михайловна, дочь умершего отставного мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Анкудинов Михаил Иванович, умерший отставной мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Гребенщиков Иринарх Алексеевич, писарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Метлихин Афанасий Васильевич, мастеровой (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Зайцев Евдоким Захарович, мастеровой (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №4 - Жаравлев Петр Даниилович, мастеровой (г. Воткинский завод, Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №5 - Шамшурин Антон Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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