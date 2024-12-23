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Моисеева Харитиния Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Моисеева Харитиния Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
383-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.05.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь умершего новокрещена
Нас. пункт приписки
д. Капустина, Юскинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
10.05.1826
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 73
Полная запись МК
Счёт браков: 91
Жених - Матвеев Онисим Матвеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Моисеева Харитиния Петровна, дочь умершего новокрещена (д. Капустина, Юскинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Моисеев Петр Моисеевич, умерший новокрещен (д. Капустина, Юскинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Алексей Георгиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Игнат Родионович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Алексей Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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