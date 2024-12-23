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Мальцов Яков Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мальцов Яков Андреевич
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
373-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
14.02.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
умерший удельный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кигбаево, Кигбаевский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
14.02.1826
Священнослужители
Иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 71
Полная запись МК
Счёт браков: 81
Жених - Щетинкин Иван Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мальцова Анна Яковлевна, дочь умершего удельного крестьянина (с. Кигбаево, Кигбаевский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Мальцов Яков Андреевич, умерший удельный крестьянин (с. Кигбаево, Кигбаевский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Шелемов Алексей Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Мальцов Кузьма Яковлевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Вицын Георгий Гордеевич, губернский регистратор (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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