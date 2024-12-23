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Росляков Савва Галактионович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Росляков Савва Галактионович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
25-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
30.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
30.01.1824
Священнослужители
иерей Садальский Петр , причетник Ардашев Василий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 52
Полная запись МК
Счёт браков: 25
Жених - Мартьянов Семен Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рослякова Варвара Саввична, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Росляков Савва Галактионович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Тебеньков Иван Исакович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Шалагин Фаддей Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Крестьянинов Василий Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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