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Росляков Савва Галактионович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Росляков Савва Галактионович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
24-б
Роль персоны
Поручитель №3
Дата события
28.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
28.01.1824
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 52
Полная запись МК
Счёт браков: 24
Жених - Шмаков Моисей Лаврентьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Смирнова) Ирина Игнатьевна, приемная дочь священника (с. Пыжеучинское, Пыжеучинский приход., Елабужский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Смирнов Матвей -, священник (с. Пыжеучинское, Пыжеучинский приход., Елабужский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Катаев Артем Корнилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Малагин Авдей Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Росляков Савва Галактионович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: невеста приемная дочь
Примечание / Дополнительно
невеста приемная дочь
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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