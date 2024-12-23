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Прохоров Иван Емельянович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Прохоров Иван Емельянович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
23-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
30.01.1824
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Ардашев Василий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Прохоров Иван Емельянович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агафонова Анна Агаповна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Агафонов Агапий Патракович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Красногоров Иван Артамонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Градобоев Иван Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Сметанин Иван Потапович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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