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Широбоков Яков

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Яков
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
22-б
Роль персоны
Поручитель №2
Дата события
28.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
28.01.1824
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Широбоков Лукиан Степанович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Загребина София Федоровна, дочь новокрещена (д. Пислеглут, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Загребин Федор Дмитриевич, новокрещен (д. Пислеглут, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Широбоков Федот Савельевич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Широбоков Яков, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Гавриилов Георгий Дмитриевич, новокрещен (д. Гожмувыр, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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