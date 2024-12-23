Крупин Назар Степанович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Крупин Назар Степанович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 21-б
- Роль персоны
- Поручитель №3
- Дата события
- 28.01.1824
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Нас. пункт приписки
- с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата брака
- 28.01.1824
- Священнослужители
- иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 51об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 21
Жених - Обухов Ефим Ефимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мерзлякова Параскева Данииловна, дочь умершего удельного крестьянина (поч. Федосов, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Мерзляков Даниил Иович, умерший удельный крестьянин (поч. Федосов, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Овчинников Никифор Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Губин Яков Фотиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Крупин Назар Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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