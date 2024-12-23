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Обухов Ефим Ефимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Обухов Ефим Ефимович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
21-б
Роль персоны
Жених
Дата события
28.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
28.01.1824
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Обухов Ефим Ефимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мерзлякова Параскева Данииловна, дочь умершего удельного крестьянина (поч. Федосов, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Мерзляков Даниил Иович, умерший удельный крестьянин (поч. Федосов, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Овчинников Никифор Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Губин Яков Фотиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Крупин Назар Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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