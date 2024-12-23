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Рукавишников Созонт Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Рукавишников Созонт Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
20-б
Роль персоны
Поручитель №1
Дата события
30.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
30.01.1824
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Лучников Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Лисин Василий Онуфриевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мосягина Матрона Васильевна, дочь умершего мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Мосягин Василий Дмитриевич, умерший мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Рукавишников Созонт Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Мосягин Георгий Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Филимонов Георгий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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