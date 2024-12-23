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Зубкова Агриппина Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Зубкова Агриппина Тимофеевна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
18-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
28.01.1824
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 51
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Куракин Фома Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зубкова Агриппина Тимофеевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Зубков Тимофей Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Ярославцев Кирилл, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Перминов Тимофей, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Булатов Семен, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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