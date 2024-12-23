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Иванов Федор Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иванов Федор Семенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
17-б
Роль персоны
Поручитель №2
Дата события
28.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
28.01.1824
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Лучников Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 51
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Матерухин Яков Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Косвинцева Параскева Дионисьевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Поручитель №1 - Садырин Нестор Власович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Иванов Федор Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Холмогоров Степан, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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