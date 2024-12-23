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Косвинцева Параскева Дионисьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Косвинцева Параскева Дионисьевна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
17-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
28.01.1824
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Лучников Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 51
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Матерухин Яков Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Косвинцева Параскева Дионисьевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Поручитель №1 - Садырин Нестор Власович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Иванов Федор Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Холмогоров Степан, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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