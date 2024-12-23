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Кочуров Иван Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кочуров Иван Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
14-б
Роль персоны
Поручитель №2
Дата события
28.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
28.01.1824
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Лучников Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 50об
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Кочуров Всеволод Степанович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Запольская Анна Федоровна, дочь непременного работника (поч. Ильин, Гольяновский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Запольский Федор Карпович, непременный работник (поч. Ильин, Гольяновский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Вятчанин Алексей, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Кочуров Иван Алексеевич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Кочуров Иван Петрович, писарь (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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