Пушина Ирина Яковлевна
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Пушина Ирина Яковлевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 13-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 23.01.1824
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- вдова
- Нас. пункт приписки
- с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата брака
- 23.01.1824
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 50об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Тимофеев Алексей Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пушина Ирина Яковлевна, вдова (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Отец невесты - Пушин Филипп -, умерший непременный работник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Гырдымов Мартин, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Кислицын Авраам Парфенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Лихачев Филипп, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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