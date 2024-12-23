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Дитятин Акиндин Лаврентьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дитятин Акиндин Лаврентьевич
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
21.01.1824
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 50об
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Дитятин Акиндин Лаврентьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шалагина Евдокия Авдеевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Шалагин Авдей Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Беляев Самуил Варфоломеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Лыков Ефим, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Дитяткин Федор, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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