Петров Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Прокопий

Петров Прокопий

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Петров Прокопий
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
11-б
Роль персоны
Поручитель №3
Дата события
21.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рядовой 37-го егерского полка
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
21.01.1824
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Лучников Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 50
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Федотов Петр Федотович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Суворова Фекла Авраамовна, дочь ясашного крестьянина (д. Петрицы, Даниловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Суворов Авраам Иванович, ясашный крестьянин (д. Петрицы, Даниловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Огородов Иван Макарович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Никитин Панкрат Никитич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Петров Прокопий, рядовой 37-го егерского полка (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.