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Федотов Петр Федотович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Федотов Петр Федотович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
11-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
21.01.1824
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Лучников Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 50
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Федотов Петр Федотович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Суворова Фекла Авраамовна, дочь ясашного крестьянина (д. Петрицы, Даниловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Суворов Авраам Иванович, ясашный крестьянин (д. Петрицы, Даниловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Огородов Иван Макарович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Никитин Панкрат Никитич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Петров Прокопий, рядовой 37-го егерского полка (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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