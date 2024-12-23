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Широбокова Параскева Герасимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбокова Параскева Герасимовна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
10-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
вдова
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
20.01.1824
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 50
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Федот Иванович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Широбокова Параскева Герасимовна, вдова (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Отец невесты - Широбоков Емельян Яковлевич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Никита Федорович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Исаия Романович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Филипп Иванович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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