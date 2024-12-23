Широбокова Параскева Герасимовна
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Широбокова Параскева Герасимовна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 10-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 20.01.1824
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- вдова
- Нас. пункт приписки
- д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
- Дата брака
- 20.01.1824
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- иерей Широких Алексей , причетник Капачинский Константин
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 50
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Федот Иванович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Широбокова Параскева Герасимовна, вдова (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Отец невесты - Широбоков Емельян Яковлевич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Никита Федорович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Исаия Романович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Филипп Иванович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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