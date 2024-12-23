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Криницына София Филимоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Криницына София Филимоновна
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
8-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
20.01.1824
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 50
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Сабуров Кондрат Георгиевич, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Криницына София Филимоновна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Криницын Филимон Лазаревич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Сабуров Иван, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Бабушкин Трофим, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Долганов Павел Иванович, непременный работник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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