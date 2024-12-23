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Широбоков Тимофей

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Тимофей
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
4-б
Роль персоны
Поручитель №2
Дата события
14.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
14.01.1824
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 49об
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Вахрушев Наум Федорович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Кондратовна, дочь умершего новокрещена (д. Сосновская, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кондрат Ильич, умерший новокрещен (д. Сосновская, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Шкляев Савва, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Широбоков Тимофей, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Семен Иванович, новокрещен (д. Мукши, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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