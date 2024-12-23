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Широбоков Андрей Фомич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Андрей Фомич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
1-б
Роль персоны
Поручитель №3
Дата события
07.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
07.01.1824
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 49
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Николай Архипович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Родионовна, дочь умершего новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Родион Кузьмич, умерший новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Никита Федорович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Ефим Степанович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Широбоков Андрей Фомич, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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