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Николай Архипович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Николай Архипович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
1-б
Роль персоны
Жених
Дата события
07.01.1824
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата брака
07.01.1824
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 49
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Николай Архипович, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Родионовна, дочь умершего новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Родион Кузьмич, умерший новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №1 - Никита Федорович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №2 - Ефим Степанович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Поручитель №3 - Широбоков Андрей Фомич, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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