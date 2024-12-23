Завалин Изот Зиновиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавалин Изот Зиновиевич

Завалин Изот Зиновиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Завалин Изот Зиновиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2488-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.12.1826
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 256
Полная запись МК
Счёт родившихся: 821 муж
Урожд. - Завалин Изот Зиновиевич
Отец - Завалин Зиновий Никитич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сыромуков Илья Иовлевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.