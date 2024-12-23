Бавметев Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБавметев Василий Федорович

Бавметев Василий Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бавметев Василий Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2487-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.12.1826
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 256
Полная запись МК
Счёт родившихся: 820 муж
Урожд. - Бавметев Василий Федорович
Отец - Бавметев Федор Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Коротких Онисифор Родионович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.