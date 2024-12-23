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Кропачев Иван Авксентьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кропачев Иван Авксентьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2482-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рекрут
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.12.1826
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 815 жен
Урожд. - Кропачева Мелания Ивановна
Отец - Кропачев Иван Авксентьевич, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Никулина Иустина Трофимовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Никулин Федор Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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