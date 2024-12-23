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Анна Иоакимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Анна Иоакимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2481-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.12.1826
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 814 жен
Урожд. - Гущина Мелания
Мать - Гущина Афанасия Васильевна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анна Иоакимовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Иван Даниилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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