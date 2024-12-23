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Соловьева Параскева Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Соловьева Параскева Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2480-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь непременного работника
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.12.1826
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 813 жен
Урожд. - Буторина Мелания Никитична
Отец - Буторин Никита Яковлевич, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Соловьева Параскева Михайловна, дочь непременного работника (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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