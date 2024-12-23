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Стерхов Ефим Борисович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Стерхов Ефим Борисович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2479-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 812 муж
Урожд. - Стерхов Ефим Борисович
Отец - Стерхов Борис Александрович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхов Андрей Павлович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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