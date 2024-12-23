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Штин Иван Онисимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Штин Иван Онисимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2475-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
24.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
умерший крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Завьялово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255
Полная запись МК
Счёт родившихся: 808 жен
Урожд. - Храмова Евгения Терентиевна
Отец - Храмов Терентий Сергеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Штин Иустина Ивановна, дочь умершего крестьянина (с. Завьялово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Штин Иван Онисимович, умерший крестьянин (с. Завьялово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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