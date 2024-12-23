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Парфенова Агриппина Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Парфенова Агриппина Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2474-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
24.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255
Полная запись МК
Счёт родившихся: 807 жен
Урожд. - Долганова Евгения Яковлевна
Отец - Долганов Яков Алексеевич, непременный работник (поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Парфенова Агриппина Афанасьевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Парфенов Яков Матвеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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