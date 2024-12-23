Немятов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемятов Михаил Андреевич

Немятов Михаил Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Немятов Михаил Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2473-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
Коллежский советник и кавалер
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
22.12.1826
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255
Полная запись МК
Счёт родившихся: 806 муж
Урожд. - Красноперов Аполлоний Николаевич
Отец - Красноперов Николай Даниилович, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Немятов Михаил Андреевич, Коллежский советник и кавалер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.