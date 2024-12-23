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Козлов Емельян Кондратович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Козлов Емельян Кондратович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2472-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
20.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
удельный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Козлово, Козловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин и Несмелов
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255
Полная запись МК
Счёт родившихся: 805 жен
Урожд. - Ложкина Иулиания Сильвестровна
Отец - Ложкин Сильвестр Дмитриевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Козлова Параскева Емельяновна, дочь удельного крестьянина (с. Козлово, Козловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Козлов Емельян Кондратович, удельный крестьянин (с. Козлово, Козловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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