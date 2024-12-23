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Шадрина Иулиания Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шадрина Иулиания Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2471-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин и Несмелов
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255
Полная запись МК
Счёт родившихся: 804 жен
Урожд. - Шадрина Иулиания Ивановна
Отец - Шадрин Иван Федорович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Четникова Марфа Ивановна, жена рекрута (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Четников Семен Федорович, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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