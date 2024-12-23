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Степан Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Степан Семенович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2469-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
19.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин и Несмелов
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.44, лист: 255
Полная запись МК
Счёт родившихся: 802 жен
Урожд. - Погудина Иулиания Гуриевна
Отец - Погудин Гурий Пантелеимонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Марфа Дмитриевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Степан Семенович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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