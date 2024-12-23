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Мошевитин Петр Кириллович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мошевитин Петр Кириллович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2467-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин и Несмелов
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.45, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 800 муж
Урожд. - Мошевитин Петр Кириллович
Отец - Мошевитин Кирилл Иосифович, умерший мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Мать - Мошевитина Евдокия Федоровна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Телягин Родион Иванович, крестьянин (д. Ильина, Шуйский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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