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Петр Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Петр Яковлевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2463-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.45, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 796 муж
Урожд. - Петр Яковлевич
Отец - Яков Дмитриевич, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Злобин Никита Яковлевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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