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Липина Иулиания Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Липина Иулиания Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2461-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.45, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 794 жен
Урожд. - Липина Иулиания Ивановна
Отец - Липин Иван Васильевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бердникова Иустина Гаврииловна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Бердников Андрей Емельянович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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