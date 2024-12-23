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Зорин Георгий Гавриилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Зорин Георгий Гавриилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2460-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.45, лист: 45об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 793 муж
Урожд. - Зорин Петр Георгиевич
Отец - Зорин Георгий Гавриилович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Степанов Иван Прокопьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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