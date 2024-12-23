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Кондратова Иулиания Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кондратова Иулиания Дмитриевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2457-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.12.1826
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.45, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 790 жен
Урожд. - Кондратова Иулиания Дмитриевна
Отец - Кондратов Дмитрий Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Перевощикова Мария Васильевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Перевощиков Василий Максимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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